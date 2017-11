Parashikimet ogurzeza të Nostradamusit për vitin 2018!

Ai konsiderohet parashikuesi më i famshëm i të gjitha kohëve. Mishel de Nostredame, që e latinizoi emrin e tij në Nostradamus, ka bërë disa parashikime ogurzeza për kohën që jetojnë.

Astrologu francez ka parashikuar se vitet 2017 – 2018, do të jenë shumë kritike për njerëzimin.

Përveç nisjes së Luftës së Tretë Botërore në këtë periudhë, ai parashikoi një kolaps ekonomik në të gjithë botën.

Sipas Nostradamusit, lufta do të nisë fillimisht mes dy superfuqive botërore dhe do të zgjasë për një periudhë 27-vjeçare. Momenti i nisjes së dhunës do të përputhet me shfaqjen e një komete masive në qiell. Sulmet nukleare dhe katastrofat natyrore do ta godasin tonë planetin, kur një planet gjigant do të afrohet tokës.

Sipas studiuesve, parashikimet e Nostradamusit për vitet 2017-2018, përfshijnë edhe shpërthimin e vullkanit në malin Vezuv (Napoli) që do të vrasë rreth 16.000 njerëz.

Në fakt, viti 2017 shënoi një luftë me terrorizmin, ku në shumë vende të botës, përfshirë Europën dhe Amerikën, ndodhën shumë sulme të përgjakshme terroriste.

Thuhet se Nostradamusi parashikoi edhe vdekjen e tij dhe një ditë para se të ndahej nga jeta tha: “Nesër, kur të dalë Dielli, nuk do të jem më këtu”.