Njoftim më 27 prill: supozime rreth Nokia X

Kina është duke promovuar njoftimin e një smartphone të ri misterioz Nokia.

Nokia së shpejti do të jetë një i ri smartphone, imagjinohet Nokia X. Kjo është nga reklamat që janë shfaqur në Kinë. Në atë pranë logos Nokia një “X” e madhe dhe 27 prilli do të jetë si një takim për të parë atë.

Është e paqartë se cilin rol do të luajë modeli i ri. Flamurtare e tanishme Nokia 8 është vetëm në shitje, thashethemet rreth Nokia 9 ose Nokia 10 kanë qarkulluar. Përveç kësaj, termi “X” bie në kundërshtim me skemën klasike të emërtimit të kompanisë. Modelet zakonisht thirren pas performancës së tyre me shifra. /Lajmi.net/

