Njeriu i pastrehë ofendon këmbësorët të cilët nuk i japin atij të holla

Kjo video e shpërndarë në Facebook tregon një njeri të pastrehë që ulet rregullisht jashtë stacionit hekurudhor të Liverpool Central dhe bërtet duke ofenduar njerëzit të cilët nuk i japin atij të holla.

Policia fillon hetimet pasi shfaqet pamja e një burri ‘duke lypur në mënyrë agresive’ në Liverpool duke u betuar atyre që t’i japin të holla.

Një video ka dalë nga një njeri që abuzon me njerëz ndërsa kërkon në rrugë dhe ka nisur një hetim në policis, transmeton lajmi.net.

Në pamjet njeriu vazhdimisht bën thirrje pas njerëzve që t’i japin para, por ata që refuzojnë t’i japin atij.

Pamjet e personit të pastrehë u regjistruan dhe u ngarkuan në Facebook nga punonjësi i përhershëm David O’Keefe, i cili tha se është përpjekur të ndihmojë njeriun në fjalë më parë.

Ai i tha Liverpool Echo: ‘Unë kam njohur të gjithë njerëzit në rrugë në qendër të qytetit dhe ata më kanë pranuar.

“Unë kam provuar ta ndihmoj më parë, i thashë se mund ta ndihmonim njëri-tjetrin … por ai vetëm qeshi në fytyrën time.

Policia tha se tani po hetonte pamjet si pjesë e një goditjeje si ‘lypje agresive’ në Liverpool.

Kryeministrja Mark Wiggins tha: “Ne marrim seriozisht këtë lloj sjelljeje anti-shoqërore dhe po hetojmë aktualisht pamjet si pjesë e punës së vazhdueshme rreth lypjes në Liverpool.

“Ne gjithmonë do të kërkojmë përkrahjen e njerëzve të prekshëm në Liverpool për ta kthyer jetën e tyre dhe ne punojmë me agjencitë tona partnere duke përfshirë autoritetin lokal dhe qendrën e Whitechapel për të ofruar mënyra për të mbështetur nevojat e tyre për mirëqenie dhe shëndet dhe të ndihmojnë në sigurimin e akomodimit dhe rrugëve të tjera larg lypjes dhe fjetjes së përafërt.

“Autoriteti lokal nuk ka një” fushatë tjetër të natës së dytë “, që do të thotë se publiku mund të raportojë njerëz që panë të fjetur të përafërt dhe do të bëjnë gjithçka për t’iu përshtatur”.

Ai shtoi: “Megjithatë ka njerëz që e dimë se po lypin agresivisht ndaj anëtarëve të publikut dhe nuk mund ta lejojmë atë të vazhdojë, sepse kjo mund të përfshijë abuzime verbale dhe kërcënime.

“Përderisa mbështetja e njerëzve është një pjesë e rëndësishme e punës që bëjmë ne nuk do të tolerojmë asnjë sjellje anti-shoqërore ose kriminalitet dhe si rezultat, ne kemi lëshuar së fundi një numër të njoftimeve për mbrojtjen e komunitetit për shkak të lypjes agresive”. /Lajmi.net/