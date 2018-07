Mami lë fëmijën në shtrat dhe kthehet pas disa sekondash, por tashmë ishte shumë vonë…

Shumica e prindërve pajtohen se nuk ka asgjë më komode sesa të qetësohet foshnja e tyre. Dhe, natyrisht, është e lehtë ta leni në shtrat duke fjetur, edhe pse mund të ndëgjoni sepse kjo nuk është gjë e duhur. Sepse nuk mund të jetë aq e rrezikshme, apo?

Në fakt, mund të shkojë me të vërtetë keq, dhe në disa raste do të thotë ndryshimi midis jetës dhe vdekjes për fëmijën tuaj. Çfarë është ajo që prindërit dhe fëmijët e tyre fatkeqësisht nuk do të pajtoheshin me të.

A jeni një nga njerëzit që zakonisht e leni fëmijën në shtratin tënd? Ju duhet ta lexoni me të vërtetë këtë.

Prindërit Paige Ferguson dhe Blake Linton po vizitonin disa miq kur fëmija i tyre 6-mujor, Clinton, u lodh dhe ra në gjumë. Në mënyrë që Colton të marrë më shumë komoditet, prindërit vendosën ta lënë atë të qëndrojë në shtratin e miqve. Ata vendosën që rreth foshnjës të vendosin jastakë rreth tij, për t’u siguruar që ai ishte i sigurt dhe i rehatshëm, shkruan People Magazine, transmeton lajmi.net.

Sapo kishin dalë nga dhoma për një kohë të shkurtër, kur Colton papritmas ra nga shtrati dhe poshtë në dysheme. Dhe edhe pse krevat ishte vetëm gjysmë metër nga dyshemeja, nuk kishte rëndësi. Jeta e vogël e Coltonit kishte ndryshuar përgjithmonë. Kur prindërit hynë në dhomë dhe e gjetën Colton në dysheme, nuk duket se ishte ndonjë gjë serioze.

Mendova se ishte vetëm një përplasje

Në një post në Facebook, Paige tregon për aksidentin tragjik që goditi familjen, shkruan ajo: “Ai kishte një goditje në kokë. Një përplasje. Prindërit më pas e dërguan fëmijën në spital, dhe ata ishin të sigurtë se doktori do tu thoshte atyre se ishte vetëm një përplajse e vogël. Por ata nuk mund të kishin qenë më të gabuar. Për dhimbjen e madhe të prindërve, Colton nuk ishte aspak në rregull dhe prej atij momenti, jeta e tij e shkurtër gjashtë mujore do të ndryshonte përgjithmonë.

Në fjalimin e tij, Paige shkruan: “Colton kishte një dëmtim të rëndë në kokë. Lajmi i tmerrshëm ishte zemërthyer dhe prindërit e dërrmuar nuk dinin se çfarë të besonin.

Megjithëse gati 20 mjekë dhe infermierë u kujdesën për fëmijën e tyre në spital, në Memphis Tennesse – askush nuk mund të thoshte me siguri nëse Colton do të mbijetonte.

Për një muaj të tërë ai kishte për t’ju nënshtruar operacioneve të komplikuara dhe një MRI, e cila i dha një përgjigje të tmerrshme: Colton kishte marrë një dëmtim të tillë të gjerë të trurit.

Dëshiron të paralajmërojë prindërit e tjerë

Për të ndarë aksidentin e pabesueshëm që goditi familjen ndërsa paralajmëroi prindër të tjerë, Paige zgjodhi për të ndarë historinë e tyre. “Unë nuk dua që ndonjë prindër tjetër ta rishikojë këtë … Unë nuk dua që ndonjë fëmijë tjetër ta rishikojë këtë”.

Mami Paige shkruan: “Ai është në rregull, aq i mirë sa ai tani mund të qesh me ne. Por mjekët kanë shpjeguar se ne duhet të kuptojmë shkallën e dëmtimeve të Koltonit dhe në shumë raste fëmijët nuk mbijetojnë me dëmtimin e trurit. Ai do të ketë një jetë shumë të vështirë “.

Këto lloje të aksidenteve mund të shkaktohen nga të gjitha llojet e rasteve, por një gjë mund të mësojmë nga fati ekstrem i keq i familjes: Mbani një sy të ngushtë në një fëmijë në një shtrat të rritur, pavarësisht se sa e sigurt mendoni se është. /Lajmi.net/