Kundërshtarët e mundshëm të Dritës në Ligën e Kampionëve

Kampionët e Kosovës do të mësojnë skuadrën e parë që do ta sfidojnë në garat evropiane.

Drita e Gjilanit ka mësuar emrat e kundërshtarëve të mundshëm në kualifikime për Ligën e Kampionëve.

Kundërshtarët e Dritës në këtë rund to të jenë njëra nga Lincoln Red (Gjibraltar), Santa Coloma (Andora) dhe La Fioritanga San Marino.