Kukësi i shtyn festën Skënderbeut

I nevojitej vetëm një pikë në përballjen e kësaj jave ndaj Kukësit, por Guri ka bërë që Skënderbeu të mos festojë pas kësaj ndeshje.

Kukësi triumfoi 0-1 në transfertë ndaj Skënderbeut, me golin e vetëm të shënuar nga Guri në minutën e 78 të ndeshjes.

Ndeshja e radhës për Skënderbeun do të luhet në datën 5 maj në transfertë ndaj Laçit dhe në rast se korçarët do të merrnin të paktën një pikë do të shpalleshin zyrtarisht kampion këtë sezon në Superiore. /TCh/