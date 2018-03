Këto janë kafshë shumë të lezetshme, por në fakt mund t’ju vrasin

E bukura mund të jetë vrasëse nganjëherë. Ka shumë kafshë në këtë planet që kanë pamje të bukur dhe me shije. Sigurisht, shumica e këtyre kafshëve duken sikur erdhën direkt nga një film Disney, por kurrë mos e gjykoni një libër nga mbulesa e tij.

Këtu kemi listuar disa prej kafshëve më të shkurtra që gjithashtu ndodhen të jenë plotësisht të aftë për t’ju larguar nga spiralja e vdekshme.

Vula e Leopardit



Ka pasur shumë raste kur ky vulë me pamje të bukur ka sulmuar shumë studiues me sjellje mjaft agresive. Dhe ushqimi i tyre i preferuar është penguini.

Panda



Një personalitet shumë i famshëm në mesin e fëmijëve është “Panda”. Megjithatë, këto nuk janë vetëm të bukur nga pamja, por duket se janë shumë të dëmshme, veçanërisht për shkak të natyrës së saj të butë. Ju nuk do të bëni mirë nëse afroheni shumë me një panda.

Mjellmë



Ata kanë pamje të bukura dhe simpatike, veçanërisht të famshme në mesin e çifteve romantike për dashurinë e tyre të vërtetë. Por edhe dashuria dëmton. Ata mund të provojnë të jenë shumë të rrezikshme në aspektin e vetëmbrojtjes. Ju duhet të jeni të sjellshëm ndaj tyre dhe ata do të jenë një shenjë e dashurisë së vërtetë dhe anasjelltas.

Anteater



Mund të besoni se një kafshë pa dhëmbë mund të jetë e dëmshme ? Përgjigja është “po”, këta parapemtarë përdorin kthetrat e tyre si armë për të mbrojtur dhe mund të jenë mjaft të rrezikshme për qeniet njerëzore.

Tasmanian Devil



Edhe karikaturat mund të jenë ndonjëherë të dëmshme. Por kjo funksionon deri në momentin që i pengon fangat e saj. Ajo ende duket pak si një mol. Por ne nuk duhet të bëjmë shaka sepse një djall Tasmanian, pasi ai mund të na vrasë të gjithë.

Elepfantët



Një elefant i foshnjave së bashku me veshët e mëdhenj duket kaq i adhurueshëm, por pastaj ata përsëri fitojnë relativisht shumë peshë dhe mund të jenë të rrezikshme për njerëzit në fshatra së bashku me shtëpitë e shkatërruara

Pufferfish



Peshku i buferit është i mbuluar me spina të vogla që janë mjaft të aftë për të injektuar toksina në viktimat e tyre. Përdoret zakonisht si një vakt në Japoni dhe e njëjta mund të jetë shumë e rrezikshme nëse nuk gatuar siç duhet.

Bretkosa e artë helmuese



Ata janë të mbuluar me helm, por janë të sjellshëm sa të jenë me ngjyra të ndezura. I aftë për të vrarë 10 të rritur vetëm në një kontakt, është gjithmonë më mirë të mbash larg nga këto bretkosat.

Dolfinët



Delfinët konsiderohen të jenë shumë të shkathët dhe inteligjentë. Ata mund të jenë gjithashtu gjigante dhe vrasin kafshë të tjera vetëm për sport. Ata madje janë kapur duke ngacmuar njerëzit.

Lorisi i ngadaltë



Këto topa me sy të mëdhenj me të vërtetë kanë helm të gëzuar në bërrylat e tyre, të cilat nëse prehen do të shkaktojnë dhimbje të stomakut të rëndë. Shumica e vdekjeve njerëzore nga Loris i ngadalshëm janë rezultat i shokut anafilaktik.

Bonus Pic



Kjo foto e bukur është një shtesë bonus për listën e mësipërme.

Jemi të sigurtë që i pëlqente koleksioni. Ndani mendimet tuaja mbi sa më sipër.