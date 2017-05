Ja çfarë bën trupi juaj për këta 30 sekonda (Video)

Ju do të merrni frymë thellë tetë herë dhe do të prodhoni 0.3 gram dioksid karbon, transmeton lajmi.net

Zemra juaj do të rreh 36 herë, do të prodhoni 72 milion qeliza të kuqe të gjakut, si dhe gjaku juaj do të udhëtojë plot 4 milje.

Do të mbyllni sytë 6 herë, do të keni 25 mendime të ndryshme dhe trupi juaj do të gjenerojë 100 wat energji.

Shikoni videon. /Lajmi.net/