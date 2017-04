Tifozët e Monacos kanë përshëndetur futbollistët e Borussia Dortmundit, pas daljes në fushë një orë para ndeshjes.

Nice reception for the #BVB players from the Monaco fans. #BVBASM pic.twitter.com/OsMo8l4t2L

— Sandra Goldschmidt (@SanBorussia) April 12, 2017