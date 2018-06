Dy motra bëhen milionere duke krijuar brushat e kozmetikës në garazhin e tyre

Dy motra janë bërë milionere pas shitjes së brushave të kozmetikes për filmat e Hollivudit.

Sophie Pycroft, 30 vjeç dhe motra Hannah, 28 vjeç, filluan të bëjnë brushat në garazhin e tyre, duke e kthyer atë në një biznes, Koleksione Spectrum , e cila tani është me vlerë 12 milionë paund.

Motrat kanë nënshkruar një marrëveshje me Disney për të prodhuar një koleksion të brushave shumëngjyrëshe bazuar në Little Mermaid.

Hannah tha: “Është një nder i pabesueshëm të punosh me një markë globale aq të pasur. Ne e duam Disney dhe nostalgjinë që sjell, e cila ka frymëzuar koleksionet tona. Me të vërtetë është një ëndërr e vërtetë për Sophie, unë dhe ekipin. Ne u rritëm me Disney dhe për ne kjo përfaqëson një botë magjike, të gjallë dhe frymëzuese. Shpresojmë se koleksioni është frymëzues për klientët tanë dhe tifozët e të dy markave”, shkruan e përditshmja britanike ‘Metro’.