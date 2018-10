Dëshiron të blejë anijen e vjetër dhe ta transformojë atë në ndihmë për të pastrehët

Është një fakt i pamohueshëm se ka shumë njerëz të pastrehë që shpenzojnë çdo natë duke fjetur në rrugë në vend tjera.

Mungesa e strehimit nuk prek vetëm të rinjtë, njerëzit e shëndetshëm në SHBA, por është një murtajë që mund të dëmtojë të vjetrit, të sëmurët dhe të dobëtit.

Për më tepër, duket sikur po bëhet më keq për ata që e kanë të vështirë, ndërsa të pasurit vazhdojnë të bëhen më të pasur.

Por çfarë duhet bërë për situatën?

Për fat të keq, Shtetet e Bashkuara nuk janë vendi i vetëm ku një i pastrehë është një problem. Në shumë vende të botës, qeveritë po dështojnë të sigurojnë strehim adekuat dhe kështu numrat vazhdojnë të rriten.

Një vend ku ka qenë një çështje e veçantë në vitet e fundit është Portland, Maine.

Mungesa e akomodimit të përballueshëm është e dukshme, me shumë njerëz që kanë luftuar pa sukses për të gjetur një zgjidhje. Nuk ka thjesht hapësirë ​​ose fonde të mjaftueshme për të siguruar shtëpi për ata në nevojë.



Tani, megjithatë, një sipërmarrës ka një plan. Ai mendon se ai e ka gjetur përgjigjen.

Zgjidhja është pak anije e madhe e lundrimit.

Kontraktuesi Ken Capron planifikon të blejë një anije të vjetër të lundrimit që nuk është më në përdorim. Qëllimi i tij është të rindërtojë të gjithë anijen, duke e transformuar atë në apartamente të përballueshme të vendosura në portin e qytetit.

Duke i lënë njerëzit të jetojnë në barkë, ai mund të zgjidhë një problem për më shumë se një mijë njerëz. Në këtë proces, ai do të krijonte një komunitet të ri lundrues.

Në vizionin e Capron, anija do të konvertohet në pesë kate të ndryshme, me së paku njëqind apartamente të ofruara në secilën prej tyre.

Pyetja e madhe, sigurisht, është se kush do të mbështesë projektligjin. Megjithatë, Capron mbetet pozitiv që plani është ekonomikisht i qëndrueshëm. Ashtu si me të gjithë sipërmarrësit e vërtetë, ai sheh mundësi kur të tjerët shohin vetëm pengesa.



Ken ka aplikuar për një hetim të pavarur për të dalluar nëse projekti është i realizueshëm. Nëse i jepet dritë e gjelbër, ai do ta vendosë planin e tij në praktikë, por është i vendosur të paraqesë idenë e tij tek Komiteti i Qytetit pavarësisht.

Miami Herald thotë se propozimi fillimisht është pranuar mirë.

Nëse ëndrra e Capron-it vjen e vërtetë, ai mund të krijojë bashkësinë e parë lundruese në botë.

Kostoja e parashikuar e transformimit të anijes turistike, ndërkohë, ulet diku në rajon prej $ 5 milion deri në $ 10 milion. /Lajmi.net/