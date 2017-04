Befason Cahill: Ja pse i ndihmova Lingardit në aksionin ku pësuam gol (VIDEO)

Gary Cahill ka treguar arsyen e gjestit interesant kur i ndihmoi Jesse Lingardit, në momentin e aksionit të golit të dytë.

Cahill u frikësua që gjyqtari mund të akordojë penallti për Manchester United.

“Nuk e dita që ai gjest mund të më kushtojë mua. Isha nervoz dhe mendova që gjyqtari mund të akordonte penallti”, deklaroi Cahill, përcjellë “Lajmi.net”.

“Gjëja më zhgënjyese është se ne kemi qenë nën nivelin e zakonshëm”, shtoi ai. /Lajmi.net/

