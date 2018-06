Bale do të vendosë për të ardhmen pas zyrtarizimit të trajnerit të ri të Realit

Gareth Bale do të pres për të parë trajnerin e ri të Real Madrid, dhe pastaj do të vendosë për të ardhmen.

Anësori uellsian me dy gola të shënuara ia solli fitoren Real Madridit në finalen e Ligës së Kampionëve kundër Liverpool.

Pas ndeshjes, ai deklaroi se nuk është i kënaqur me situatën e tij te Reali, duke lënë opsion të hapur largimin.

Manchester United, është skuadra që ka shprehur interesim serioz për 28 vjeçarin.

Por sipas ‘DailyExpress’, Bale do të presë për të parë se kush do të zëvendësojë Zidanen, dhe pastaj do të vendosë për të ardhmen./Lajmi.net/