13 gjëra që brezi i së ardhmës nuk do t’i bëjë më

Nëse për baballarët tanë këto aftësi konsideroheshin esenciale për jetën, krejt e kundërta ndodh me brezin e ri.

Studimet tregojnë se teknologjia moderne është integruar aq shumë në jetët tona, sa po ndryshon edhe funksionet e trurit tek njeriu.

Më poshtë keni 13 aftësi të cilat brezat e ardhshëm vështirë se do të mundohen t’i realizojnë.

1. Memorizimi i numrave të telefonit

Dikur, kërkimi nëpër blloqe apo numëratorë telefonikë kërkonte kohë dhe pak mund për t’i rënë numrave të familjarëve apo personave me të cilët komunikonim më shpesh. Tani, fare thjesht, duke shtypur celularin 2 apo 3 herë jemi në gjendje të telefonojmë cilindo në një kohë të shkurtër dhe pa u munduar.

2. Numërimi i parave kesh

Brezat e rinj, dalëngadalë do të fillojnë të harrojnë se çfarë do të thotë të numërosh paratë cash. Gjithnjë e më shumë, përdorimi i kartave të kreditit apo debitit për çdo blerje, kohët e fundit edhe për blerjet e vogla, na bën të kuptojmë që shumë shpejt, nuk do të jetë më nevoja të numërojmë paratë tona, sepse çdo gjë po bëhet elektronike.

3. Veprimet matematikore me mendje

Dikur, veprimet e shpejta matematikore të cilat i bënim me mendje, qoftë për çështje shpejtësie qoftë edhe per lojë mes miqsh ia kanë lënë radhën veprimeve që i bëjmë me makinën llogaritëse të telefonit. Kujtojmë që edhe telefonat më të thjeshtë janë të pajisura më një makinë llogaritëse.

4. Të printosh fotografi

Nëse e kujtojmë se sa me padurim prisnim fotot të laheshin nëpër foto studiot, ditë, ndoshta dhe javë pasi i kishim shkrepur. Kohët kanë ndryshuar shumë, mund t’i kemi në dorë të printuara në pak sekonda me anë të pajisjeve të reja.

5. Leximi i hartave

Me aplikacionet që gjenden në çdo smartphone apo edhe me sistemin GPS të instaluar në makina, leximi i dikurshëm i hartave si turistë klasikë thuajse është zhdukur tërësisht. Të përpiqesh të pozicionohesh saktë për të gjetur veriun e për t’u orientuar saktë, është një veprim që brezat e rinj nuk do detyrohen ta bëjnë ndonjëherë.

6. Të shfletosh enciklopeditë

Termat “të kërkosh në google” apo në të kërkosh në wikipedia” janë bërë zëvendësuesit e denjë të fjalisë që thuajse është harruar “të bësh një kërkim nëpër enciklopedi”.

7. Gjuhët e huaja

Ndër aplikacionet apo programet që i gjejmë fare kollaj (google translate) dhe përkthimi i menjëhershëm që marrim prej tyre, ka rrezik ta kthejë brezin e ri në përtac sa i takon vënies së trurit në punë për të përkthyer një gjuhë të huaj.

8. Leximi i orës

Mund të duket absurde apo deri diku qesharake, por fakti që e shohim orën gjithnjë në celular, tek një pjesë e mirë e njerëzve që rriten këto kohe ka çuar që të mos jenë në gjendje të lexojnë orën me akrepa.

9. Të shkruash e të postosh një letër

Si shkruhet një letër, si ndahen paragrafët që mesazhi të jetë i kuptueshëm, ku vendosen pullat, a duhet peshuar letra para se ta dërgosh etj, janë informacione që brezit të rim und t’i duken fare të panevojshme.

10. Leximi i orareve të trenave

Në botë, dikur nëpër shkolla, mësuesit kujdeseshin që të gjithë nxënësit të dinin të lexonin shpejt dhe saktë oraret e trenave në stacione. Tashmë, nuk na duhet ta ngarkojmë trurin dhe syrin, por çdo gjë e gjejmë në aplikacionet tona.

11. Komunikimi i shpejtë me njerëzit

Nëse dikur shtroheshim në komunikim me njerëzit, tani, më futjen gjerësisht të fotove ne komunikimin e përditshëm, duket sikur fjalët janë bërë shumë më të pakta, dhe komunikimi shumë më ekspres.

12. Shkrimi i dorës (bukurshkrimi)

Mund të duket pa rëndësi në pamje të parë, por bërja e detyrave në kompjuter dhe ruajtja e informacionit online ka bërë që bukurshkrimi i brezave të rinj të mos jetë më aq bukurshkrim.

13. Gabimet ortografike dhe autokorrektimi

Me programe të tilla si ‘autokorrekt’ mund të mos dihen saktë si shkruhen disa fjalë nga brezat e rinj, duke I shndërruar në përtacë dhe injorantë në gjuhë.