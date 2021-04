Zyrtari i PDK-së i reagon Albin Kurtit: As Putini nuk e bën këtë, të reagojë QUINT-i

Gjoshi ka shkruar se nuk ka asnjë shembull si ky dhe këtë praktikë e ndjek Putini dhe diktatorët tjerë.

“Në mungesë të gjetjes së vakcinave për qytetarët e Republikës së Kosovës, ky njeri po tenton t’i jap një grusht të rëndë demokracisë së vendit tonë. Ambasadat e QUINT-it duhet të alarmohen për paralajmërimet e Albin Kurtit dhe të ndalojnë arbitraritetin e tij për të ndryshuar ligje që prekin të gjithë shoqërinë. Nuk ka askund në botë një shembull si ky, as në procedurën e ndjekur dhe as në përmbajtjen e tij. Vetëm Putini dhe diktatorë të tjerë i kanë ndryshuar ligjet në këtë mënyrë, duke e rrezikuar hapur demokracinë. Në çdo vend demokratik ndryshimi i ligjeve të tilla bëhet me konsensus politik. Ligji për zgjedhjet nuk i takon vetëm një subjekti politik, por është për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës”, ka shkruar Gjoshi.