Zyrtare: UEFA vendos përfundimisht për fatin e Prestiannit
Shtëpia evropiane e futbollit, UEFA, ka konfirmuar vendimin për të refuzuar apelin e paraqitur nga Benfica në lidhje me pezullimin e lojtarit të ri argjentinas, Gianluca Prestianni. Sipas konfirmimit zyrtar, pezullimi i përkohshëm mbetet në fuqi, çka do të thotë se Prestianni nuk do të jetë i disponueshëm për ndeshjen e sontme. Talenti i ri…
Sport
Shtëpia evropiane e futbollit, UEFA, ka konfirmuar vendimin për të refuzuar apelin e paraqitur nga Benfica në lidhje me pezullimin e lojtarit të ri argjentinas, Gianluca Prestianni.
Sipas konfirmimit zyrtar, pezullimi i përkohshëm mbetet në fuqi, çka do të thotë se Prestianni nuk do të jetë i disponueshëm për ndeshjen e sontme.
Talenti i ri nuk do të paraqitet në përballjen ndaj Real Madrid në stadiumin “Santiago Bernabéu”.
Vendimi i UEFA-s është përfundimtar për këtë ndeshje, ndërsa mbetet të shihet nëse Benfica do të ndërmarrë hapa të tjerë ligjorë në vijim.