Zyrtare: Shkarkohet Nagip Krasniqi, kryeshefi i KEK-ut i afërt me VV-në e i arrestuar për korrupsion Nagip Krasniqi, i akuzuar për korrupsion është shkarkuar nga detyra e Kryeshefit Ekzekutiv të KEK-ut. Kjo është bërë e ditur nga vet Koorporata Energjetike e Kosovës, shkruan lajmi.net. “Bordi i Drejtorëve (BD) të KEK sh.a. duke qenë i përkushtuar per qeverisjen e korporatës në përputhje me përgjegjësitë dhe kompetencat që rrjedhin nga Ligji për Ndërmarrjet…