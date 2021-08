ZYRTARE: Santos konfirmon transferimin e Kaio Jorge te Juventus

Sulmuesi shihet si ndër lojtarët më të talentuar, andaj edhe trajneri Massimiliano Allegri ka kërkuar këtë transferim, transmeton lajmi.net.

Santos së fundmi përmes një komunikate konfirmoi transferimin e Jorge,

“Santos dhe Juventus kanë hyrë në negociata finale për transferimin e Kaio Jorge. Skuadra italiane ka pranuar kushtet dhe lojtari do lirohet të luajë në Evropë”, thuhet në komunikatë.

O Santos FC e a Juventus, da Itália, entraram em acordo para a negociação do atacante Kaio Jorge nesta segunda-feira (2 de agosto). O time italiano aceitou os termos do Peixe e o jogador já será liberado agora para atuar na Europa. — Santos Futebol Clube (@SantosFC) August 2, 2021

Ndërkohë, braziliani do nënshkruajë kontratë pesëvjeçare, derisa Juventus do paguajë 2.5 milionë euro plus 1.5 milionë euro bonuse./Lajmi.net/