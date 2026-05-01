Plagoset me thikë 23-vjeçari në Vlorë, dërgohet në spital
Një 23-vjeçar është plagosur me thikë në Vlorë. Sipas informacioneve paraprake, i riu është shoqëruar në spital nga policia e Vlorës, ndërsa ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Policia ka nisur hetimet për shkaqet e plagosjes së 23-vjeçarit. Pritet të merret edhe dëshmia e tij pas ndihmës mjekësore.
