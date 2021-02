ZYRTARE: Ndeshja ndërmjet Arsenalit dhe Benficas do të zhvillohet në Greqi

Ndeshja ndërmjet Arsenalit dhe Benficas do të zhvillohet në stadiumin e Olympiacosit në Athinë.

Skuadra londineze, Arsenal, ka konfirmuar lajmin se ndeshja me Benfican në kuadër të Europa League, nuk do të zhvillohet në Emirates Stadium, transmeton lajmi.net

Pas bllokimit të shumë ndeshjeve ndaj skuadrave angleze, shkaku i variantit të ri të COVID-19, Asenali do të ndeshet me Benficën në Athinë, përkatësisht në stadiumin e Olympiacosit.

Ndeshja e parë do të zhvillohet në Stadio Olimpico, në Romë, ndërsa ndëshja kthyese do të jetë me 25 shkurt në Athinë.

UEFA ka konfirmuar se në rast të barazimit në të dyja ndeshjet, goli i mysafirit do të ketë peshë më shumë./Lajmi.net/