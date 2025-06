Lladrovci i sigurt se në zgjedhjet lokale do t’i fitojë mbi 70% të votave sa partia në zgjedhjet e fundit nacionale

Ai tha se në zgjedhjet nacionale PDK në Drenas mori 74%.

Në “Debat Plus”, Lladrovci theksoi se nuk ka nevojë të ndahet PDK nga Ramiz Lladrovci.

Tutje, tha se PDK duhet dhe beson që është krenare me punën e Komunën e Drenasit.

“Sot ne si PDK kemi fitu 74% në zgjedhjet qendrore, dhe unë pres që 70-72% në zgjedhjet lokale. PDK krye me Ramiz Lladrovcin, pse duhet me u nda nga PDK nga Ramiz Lladrovci. PDK duhet me qenë dhe besoj është krenar për punën që e kemi bërë”, ka thënë Lladrovci.