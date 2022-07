Zyrtare: Mertens largohet nga Napoli Dries Mertnes nuk do të jetë më lojtar i Napolit. Lajmin e ka konfirmuar vetë ekipi, me anë të një postimi në faqen e tyre. Fillimisht u tha që do të arrihej një marrëveshje për rinovim, ndërmjet drejtuesve të klubit dhe lojtarit, por kjo nuk ndodhi. Kështu, Mertens i dha fund periudhës së tij nëntëvjeçare…