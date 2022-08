Zyrtare: Malick Thiaw i bashkohet Milanit Milan është përforcuar me një mbrojtës. Skuadra ‘Rossoneri’ ka kompletuar transferimin e mbrojtësit të Schalke 04, Malick Thiaw, transmeton lajmi.net. Lojtari është transferuar në formë permanente,. Kontrata e Thiaw me Milan do të jetë e vlefshme deri më 30 qershor të vitit 2027. Thiaw, i lindur në vitin 2001, ka luajtur me skuadra si Dusseldorf,…