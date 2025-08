Zyrtare: Lirim Kastrati nënshkruan me Vllazninë KF Vllaznia ka bërë goditjen e radhës në merkaton verore, duke zyrtarizuar afrimin e sulmuesit të njohur kosovar, Lirim Kastrati. Ekipi nga Shkodra njoftoi se 26-vjeçari ka firmosur kontratë njëvjeçare me të drejtë zgjatjeje edhe për një sezon tjetër. Kastrati, i cili ka 17 paraqitje me kombëtaren e Kosovës, vjen te Vllaznia pas një eksperience…