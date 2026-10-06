Zyrtare: Kosova U21 kundër Finlandës, rikthehet në formacionin startues Laurent Xhylani

Kosova U21 do të zhvillojë sot ndeshjen e fundit në kualifikueset e Evropianit të vitit të ardhshëm. “Dardanët” e rinj do të presin në Prishtinë, Finlandën teksa do të synojnë ta mbyllin me fitore. Vlen të theksohet se fatkeqësisht Kosova nuk ka asnjë mundësi që të luftojë për kualifikim. Kujtojmë se ndeshja luhet në orën…

Sport

06/10/2026 18:27

Kosova U21 do të zhvillojë sot ndeshjen e fundit në kualifikueset e Evropianit të vitit të ardhshëm.

“Dardanët” e rinj do të presin në Prishtinë, Finlandën teksa do të synojnë ta mbyllin me fitore.

Vlen të theksohet se fatkeqësisht Kosova nuk ka asnjë mundësi që të luftojë për kualifikim. Kujtojmë se ndeshja luhet në orën 19:00, në “Fadil Vokrri”.

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