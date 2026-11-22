Estonia do të mbyllë kufirin me Rusinë, turma njerëzish nxitojnë të largohen
Estonia ka vendosur të mbyllë të gjitha pikat e kalimit kufitar rrugor me Rusinë nga 1 dhjetori, pas një tentative të dyshuar sabotimi të lidhur me inteligjencën ushtarake ruse. Vendimi ka shkaktuar radhë të gjata në kufi, ndërsa qytetarët po përpiqen të kalojnë përpara hyrjes në fuqi të kufizimeve. Në qytetin rus Ivangorod, dhjetëra udhëtarë…
Bota
Estonia ka vendosur të mbyllë të gjitha pikat e kalimit kufitar rrugor me Rusinë nga 1 dhjetori, pas një tentative të dyshuar sabotimi të lidhur me inteligjencën ushtarake ruse.
Vendimi ka shkaktuar radhë të gjata në kufi, ndërsa qytetarët po përpiqen të kalojnë përpara hyrjes në fuqi të kufizimeve.
Në qytetin rus Ivangorod, dhjetëra udhëtarë me valixhe, çanta shpine dhe sende personale janë mbledhur pranë pikës kufitare, me shpresën se do të arrijnë të hyjnë në Estoni përpara mbylljes.
Sipas Euronews, qeveria estoneze njoftoi më 20 nëntor se të pesë pikat e kalimit kufitar rrugor me Rusinë do të mbyllen për një periudhë fillestare prej gjashtë muajsh.
Vendimi përfshin pikat Narva-1, Narva-2, Koidula, Luhamaa dhe Saatse, ndërsa transporti hekurudhor i mallrave do të vazhdojë, në përputhje me kufizimet ekzistuese.
Pse Estonia po e mbyll kufirin?
Masa vjen pas një tentative për zjarrvënie më 14 nëntor në objektet e kompanisë estoneze Threod Systems, e cila prodhon dronë ushtarakë, në Viimsi, pranë kryeqytetit Tallinn.
Sipas Shërbimit të Sigurisë së Brendshme të Estonisë, operacioni dyshohet se ishte urdhëruar nga agjencia ruse e inteligjencës ushtarake, GRU.
Tetë shtetas letonezë janë ndaluar në lidhje me incidentin, ndërsa autoritetet dyshojnë se ishin rekrutuar për të kryer sulmin.
Ndërhyrja e personelit të sigurisë së kompanisë parandaloi dëme të konsiderueshme.
Qeveria estoneze e ka cilësuar incidentin si pjesë të një fushate më të gjerë veprimtarish armiqësore kundër Estonisë dhe vendeve të tjera evropiane
Sipas autoriteteve, mbyllja e kufirit synon të kufizojë aktivitetet e shërbimeve ruse të inteligjencës, rekrutimin e personave që kalojnë kufirin dhe shmangien e sanksioneve ndërkombëtare.
Familjet rrezikojnë të mbeten të ndara
Vendimi pritet të ketë pasoja të drejtpërdrejta për banorët e zonave kufitare, veçanërisht për familjet që kanë të afërm në të dyja anët e kufirit.
Qyteti estonez Narva, me mbi 50 mijë banorë, ndodhet përballë qytetit rus Ivangorod, ndërsa të dyja komunitetet kanë lidhje të hershme familjare, ekonomike dhe shoqërore.
Kryetari i Narvës, Jaan Toots, i ka kërkuar qeverisë të shqyrtojë përjashtime humanitare për qytetarët që duhet të vizitojnë familjarë të moshuar, të marrin pjesë në funerale apo të përballen me situata urgjente.
Ai ka paralajmëruar gjithashtu pasoja ekonomike për bizneset lokale, përfshirë hotelet dhe restorantet.
Sipas transmetuesit publik estonez ERR, numri vjetor i kalimeve kufitare ka rënë nga mbi katër milionë përpara vitit 2022 në rreth 760 mijë gjatë vitit 2026.
Nga këto, rreth 447 mijë kalime janë regjistruar në pikën Narva-Ivangorod.
Pas 1 dhjetorit, udhëtarët do të detyrohen të përdorin rrugë alternative përmes vendeve fqinje, kryesisht Letonisë, duke u përballur me udhëtime më të gjata dhe shpenzime shtesë.
Qeveria estoneze ka bërë të ditur se masa nuk është e përhershme dhe do të rishqyrtohet pas gjashtë muajsh, në varësi të situatës së sigurisë.