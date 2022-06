Zyrtare: Darwin Nunez lojtar i Liverpool

Sulmuesi uruguaian, Darwin Nunez ka kompletuar kalimin e tij te gjiganti i Premier League, Liverpool.

Faqja zyrtare e ‘Reds’ ka publikuar një video ku njoftohet transferimi, përcjell lajmi.net.

Nunez ishte lojtar i Benfica para se të kalonte te Liverpool.

Në Portugali lojtari gëzoi formë të shkëlqyer, por bëri mirë edhe në Champions League. /Lajmi.net/

We’ve got some ñews that we think you might like… 🇺🇾#DarwinDay pic.twitter.com/C70mBnzu4c

— Liverpool FC (@LFC) June 14, 2022