Zyrtare: Celta Vigo dhe Roma arrijnë marrëveshje për Carles Perez Perez do të transferohet te Celta. Celta Vigo dhe Roma kanë arritur marrëveshje për huazimin e sulmuesit Carles Perez. Nënshkrimi i marrëveshjes me lojtarin është në pritje. Gjithçka finalizohet pas testeve mjekësore. Lojtari do të kthehet në La Liga për ta vazhduar karrierën e tij. /Lajmi.net/