Zyrtare: Ardit Tahiri nga Llapi transferohet tek ekipi nga Ukraina
Klubi i Llapit ka zyrtarizuar largimin e Ardit Tahirit tek ekipi ukrainas, Kolos Kovalivka.
Në komunikatën e lëshuar, Llapi bën të ditur se do të mbajë 25 për qind të kartonit të lojtari, transmeton lajmi.net.
Tahiri për Llapin ka luajtur 44 ndeshje dhe ka shënuar 19 gola dhe ka bërë 4 asistime.
Ai gjatë pjesës vjeshtore të sezonit ishte i huazuar tek ekipi HJK Helsinki./lajmi.net/