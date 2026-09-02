Kurti i mbledh deputetët e pakicave, çka pritet?
Emilija Rexhepi ka ndarë një fotografi nga takimi me kryeministrin në detyrë, Albin Kurti, dhe përfaqësues të tjerë të komuniteteve jo shumicë në Kosovë. Në fotografinë e publikuar përmes një postimi në Facebook, Rexhepi shihet së bashku me Kurtin, Fikrim Damkën dhe Nenad Rashiqin, raporton lajmi.net Në përshkrimin e fotografisë, Rexhepi ka shkruar shkurt “Ecim…
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Emilija Rexhepi ka ndarë një fotografi nga takimi me kryeministrin në detyrë, Albin Kurti, dhe përfaqësues të tjerë të komuniteteve jo shumicë në Kosovë.
Në fotografinë e publikuar përmes një postimi në Facebook, Rexhepi shihet së bashku me Kurtin, Fikrim Damkën dhe Nenad Rashiqin, raporton lajmi.net
Në përshkrimin e fotografisë, Rexhepi ka shkruar shkurt “Ecim tutje”, duke lënë të kuptohet për vazhdimin e diskutimeve dhe përpjekjeve për tejkalimin e situatës politike në vend./Lajmi.net/