Kurti i mbledh deputetët e pakicave, çka pritet?

Emilija Rexhepi ka ndarë një fotografi nga takimi me kryeministrin në detyrë, Albin Kurti, dhe përfaqësues të tjerë të komuniteteve jo shumicë në Kosovë. Në fotografinë e publikuar përmes një postimi në Facebook, Rexhepi shihet së bashku me Kurtin, Fikrim Damkën dhe Nenad Rashiqin, raporton lajmi.net Në përshkrimin e fotografisë, Rexhepi ka shkruar shkurt “Ecim…

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02/09/2026 20:49

Emilija Rexhepi ka ndarë një fotografi nga takimi me kryeministrin në detyrë, Albin Kurti, dhe përfaqësues të tjerë të komuniteteve jo shumicë në Kosovë.

Në fotografinë e publikuar përmes një postimi në Facebook, Rexhepi shihet së bashku me Kurtin, Fikrim Damkën dhe Nenad Rashiqin, raporton lajmi.net

Në përshkrimin e fotografisë, Rexhepi ka shkruar shkurt “Ecim tutje”, duke lënë të kuptohet për vazhdimin e diskutimeve dhe përpjekjeve për tejkalimin e situatës politike në vend./Lajmi.net/

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