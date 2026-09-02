Kurti takon përfaqësuesit e komuniteteve, diskutohet vota për Bekim Sejdiun
Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, po zhvillon një takim me përfaqësues të komuniteteve në periferi të Prishtinës. Në takim po marrin pjesë Emilija Rexhepi, Fikrim Damka dhe Nenad Rashiq, ndërsa Elbert Krasniqi ka konfirmuar se nuk do të jetë pjesë e takimit. Sipas raportimit të Klan Kosovës, në takim po diskutohet për kandidatin e përbashkët…
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Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, po zhvillon një takim me përfaqësues të komuniteteve në periferi të Prishtinës.
Në takim po marrin pjesë Emilija Rexhepi, Fikrim Damka dhe Nenad Rashiq, ndërsa Elbert Krasniqi ka konfirmuar se nuk do të jetë pjesë e takimit.
Sipas raportimit të Klan Kosovës, në takim po diskutohet për kandidatin e përbashkët të LDK-së dhe LVV-së për kryetar të Kuvendit, Bekim Sejdiu.
Po ashtu, temë e diskutimit është edhe mundësia që përfaqësuesit e komuniteteve të kenë votë për kandidatin e propozuar.