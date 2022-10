Zvicra njëri nga rivalët e Kosovës, reagon kryetari i ‘Dardanëve’ Kombëtarja e Kosova ka mësuar sot rivalët e kualifikimeve për në Kampionatin Evropian 2024 ku do të ballafaqohet me Zvicrën, Bjellorusinë, Izraelin, Rumaninë dhe Andorrën. Menjëherë pas shortit, kryetari i grupit të tifozëve “Dardanët” Lulzim Berisha ka reaguar përmes një postimi në “Facebook” ku ka thënë se thënë se asnjë dështim nuk do të justifikohet…