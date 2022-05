​Zviceranët votuan në referendum për dhurimin automatik të organeve

Rreth 59 për qind e votuesve e mbështetën ndryshimin, sipas një sondazhi nga instituti i sondazheve gfs.bern.

Ndryshimi i ligjit do të nënkuptonte që pacientët në nevojë do të merrnin organet e nevojshme shumë më shpejt, sepse të gjithë njerëzit do të konsideroheshin dhurues organesh nëse nuk e kundërshtojnë atë përgjithmonë.

Aktualisht është në fuqi një ligj që kërkon që qytetarët zviceranë të vendosin nëse do të bëhen donatorë, por qeveria po bën fushatë për një ndryshim që do të lejonte pacientët e sëmurë rëndë të marrin organe të dhuruara pa një pritje të gjatë.

Zviceranët votuan edhe për çështje të tjera në disa referendume të mbajtura të dielën.

Një pyetje tjetër e referendumit është nëse Zvicra do të rrisë fondet për Frontex, agjencinë e mbrojtjes së kufijve të Bashkimit Evropian. Zvicra është anëtare e zonës Shengen, ku kontrollet kufitare janë hequr, por qeveria paralajmëron se anëtarësimi i Zvicrës mund të rrezikohet pa kontribute të mëdha.

Sipas sondazheve fillestare, rreth 72 për qind e votuesve mbështesin rritjen e financimit të Frontex.

Çështja e tretë ka të bëjë me një ndryshim në ligjin e filmit, i cili do t’u kërkonte transmetuesve dhe ofruesve të transmetimit të investojnë 4 për qind të të ardhurave të tyre në prodhimin e filmit zviceran. Kompanitë e transmetimit duhet gjithashtu të ofrojnë të paktën 30 për qind të filmave ose serialeve evropiane, siç është rasti në BE.

Rreth 72 për qind e votuesve e mbështetën propozimin, sipas një sondazhi exit.

Më shumë se 90 për qind e votuesve zviceranë votojnë përgjithësisht me postë.