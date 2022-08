Zonja e Parë e SHBA-së del pozitiv me COVID-19 Zonja e Parë e SHBA-së Jill Biden ka rezultuar pozitive me COVID-19, tha të martën një zëdhënës. Jill Biden, 71 vjeç, filloi të zhvillonte simptoma të ngjashme me të ftohtin të hënën në mbrëmje dhe nga një test PCR doli pozitiv, sipas zëdhënësit. E vaksinuar dy herë dhe dy herë e përforcuar, Jill Biden “po…