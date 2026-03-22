ZKM njofton: Kurti pranoi urime të shumta nga liderët për mandatin e ri

Lajme

22/03/2026 12:20

Kryeministri Albin Kurti ka pranuar “një mori urimesh” nga udhëheqës shtetes, me rastin e fitores në zgjedhjet e parakohshme parlamentare dhe mandatit të ri qeverisës, tha Zyra e Kryeministrit, përmes një komunikate për media.

ZKM ka përmendur disa liderë që e kanë uruar Kurtin.

“Kancelari i Gjermanisë, Friedrich Merz; presidenti i Francës, Emmanuel Macron; kryeministri i Republikës së Çekisë, Andrej Babiš; kryeministri i Dukatit të Madh të Luksemburgut, Luc Frieden; ambasadori jorezident i Shtetit të Katarit, Jabor bin Ali Al Dosari; janë në mesin e liderëve dhe përfaqësuesve të shteteve, udhëheqësve të institucioneve dhe organizatave të rëndësishme ndërkombëtare e rajonale, përfaqësuesve politikë, aktivistëve dhe veprimtarëve që kanë uruar kryeministrin Kurti”, thuhet në njoftim.

Zyra e Kurtit thotë se “krahas vazhdimit dhe thellimit të bashkëpunimit me shtetet, institucionet dhe organizatat përkatëse, elemente thelbësore në urimet e pranuara nga kryeministri Kurti ishin mbështetja për integrimin euro-atlantik, reformat, luftimin e korrupsionit dhe forcimin e sundimit të ligjit”, thuhet në komunikatë.

Artikuj të ngjashëm

March 22, 2026

“Zhgënjyese” – Blerta Deliu i reagon Qumilit: Aftësia e artit matet...

March 22, 2026

Macron – Kurtit: U takon t’i zbatoni angazhimet e marra në...

March 22, 2026

Keqllogaritja që mund ta destabilizojë Ballkanin

March 22, 2026

Merz i kërkon Kurtit përparime në dialogun me Serbinë: Para teje...

March 22, 2026

Italianët votojnë në referendumin për reformën në drejtësi

March 22, 2026

Trump i jep ultimatum 48 orësh Iranit për Ngushticën e Hormuzit

Lajme të fundit

“Zhgënjyese” – Blerta Deliu i reagon Qumilit: Aftësia...

Macron – Kurtit: U takon t’i zbatoni angazhimet...

Keqllogaritja që mund ta destabilizojë Ballkanin

Merz i kërkon Kurtit përparime në dialogun me...