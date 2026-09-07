Zjarre masive në malet e Budakovës
Një zjarr i madh ka përfshirë pasditen e sotme disa fusha në fshatin Budakovë të Suharekës. Lajmin e ka bërë të ditur kryetari i kësaj komune, Bali Muharremaj, i cili ka publikuar pamje nga zjarri që ka përfshirë këtë zonë. Muharremaj ka bërë apel tek organet përgjegjëse të sigurisë që të ndërmarrin masa për kapjen…
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Një zjarr i madh ka përfshirë pasditen e sotme disa fusha në fshatin Budakovë të Suharekës.
Lajmin e ka bërë të ditur kryetari i kësaj komune, Bali Muharremaj, i cili ka publikuar pamje nga zjarri që ka përfshirë këtë zonë.
Muharremaj ka bërë apel tek organet përgjegjëse të sigurisë që të ndërmarrin masa për kapjen e personave që, sipas tij, po rrezikojnë natyrën, shtëpitë dhe qytetarët.
“Apeloj tek organet përgjegjëse të sigurisë, që të marrin masa të menjëhershme, në kapjen e atyre që nuk kanë mëshirë ndaj natyrës dhe i rrezikojnë shtëpitë dhe qytetarët”, ka shkruar Muharremaj.