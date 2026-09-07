Abazi: Çfarëdo vendimi të merret në Hagë, Serbia do të tentojë ta destabilizojë Kosovën

Kanë mbetur edhe pak ditë deri te shpallja e aktgjykimit ndaj ish-krerëve të UÇK-së, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi. Për 16 shtatorin, u diskutua edhe në emisionin DPT te Fidani me ish-deputetin Haki Abazi. Abazi tha në Klan Kosova se cilido të jetë vendimi në Hagë, Serbia e ka skenarin e…

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07/09/2026 19:03

Kanë mbetur edhe pak ditë deri te shpallja e aktgjykimit ndaj ish-krerëve të UÇK-së, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi.

Për 16 shtatorin, u diskutua edhe në emisionin DPT te Fidani me ish-deputetin Haki Abazi.

Abazi tha në Klan Kosova se cilido të jetë vendimi në Hagë, Serbia e ka skenarin e tentim-destabilizimit të Kosovës.

“Ndërsa Kurti në vend se të jetë i paraqitur para publikut me planin për ta mbrojtur Republikën, për t’i mbrojtur edhe njerëzit në Hagë, për ta mbrojtur edhe kushtetutshmërinë. kushtetutshmërinë që dy vjet e ka eliminuar komplet. Sot po vazhdojmë të jemi jashtë kontekstit kushtetues duke vepruar”, deklaroi Abazi.

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