Zjarr në një shtëpi te “Mati 1” në Prishtinë

Një shtëpi është përfshirë nga zjarri mbrëmjen e sotme në lagjen Mati 1 në Prishtinë. Në pamjet nga vendi i ngjarjes shihet tym i dendur që ngrihet mbi zonë, ndërsa rrethanat e incidentit ende nuk janë të qarta. Zëdhënësi i Brigadës së Zjarrfikësve në Prishtinë, Abdusamed Shkodra, ka bërë të ditur se ekipet zjarrfikëse janë…

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02/08/2026 22:33

Një shtëpi është përfshirë nga zjarri mbrëmjen e sotme në lagjen Mati 1 në Prishtinë.

Në pamjet nga vendi i ngjarjes shihet tym i dendur që ngrihet mbi zonë, ndërsa rrethanat e incidentit ende nuk janë të qarta.

Zëdhënësi i Brigadës së Zjarrfikësve në Prishtinë, Abdusamed Shkodra, ka bërë të ditur se ekipet zjarrfikëse janë nisur drejt vendit të ngjarjes.

“Jemi duke shkuar në vendin e ngjarjes. Ende nuk kemi informacione të konfirmuara”, ka deklaruar Shkodra për Sinjalin.

Për momentin nuk dihet nëse ka persona të lënduar apo sa janë dëmet materiale.

 

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