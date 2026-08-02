Tragjike: 49-vjeçari humb jetën në detin e Shqipërisë

Një 49-vjeçar ka humbur jetën pasditen e të dielës në plazhin e Pishporos, në Fier. Viktima, i identifikuar si Durim Dogani, nga Patosi, ka humbur jetën pasi dyshohet se ka pësuar arrest kardiak gjatë kontaktit me ujin. Në zonë kanë mbërritur menjëherë ambulanca dhe shërbimet e Policisë. 49-vjeçari është transportuar me shenja jete drejt Spitalit…

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02/08/2026 21:53

Një 49-vjeçar ka humbur jetën pasditen e të dielës në plazhin e Pishporos, në Fier.

Viktima, i identifikuar si Durim Dogani, nga Patosi, ka humbur jetën pasi dyshohet se ka pësuar arrest kardiak gjatë kontaktit me ujin.

Në zonë kanë mbërritur menjëherë ambulanca dhe shërbimet e Policisë.

49-vjeçari është transportuar me shenja jete drejt Spitalit Rajonal të Fierit, por, pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, ai ka ndërruar jetë pak kohë më vonë., raporton A2cnn.

Viktima, i identifikuar si Durim Dogani, nga Patosi, ka humbur jetën pasi dyshohet se ka pësuar arrest kardiak gjatë kontaktit me ujin.

Në zonë kanë mbërritur menjëherë ambulanca dhe shërbimet e Policisë. 49-vjeçari është transportuar me shenja jete drejt Spitalit Rajonal të Fierit, por, pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, ai ka ndërruar jetë pak kohë më vonë.

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