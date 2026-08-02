Aksident i rëndë në Itali, raportohet për pesë persona të vdekur dhe 27 të plagosur
Një aksident i rëndë ka shkaktuar 5 viktima dhe 27 persona të plagosur në Itali. Ngjarja ka ndodhur në zonën Colli sul Velino, në kufirin mes rajoneve Lazio dhe Umbria. Sipas mediave italiane në aksident janë përfshirë një autobus, një autokamp dhe tre automjete të tjera. Sipas shërbimit të urgjencës, tre persona janë transportuar me…
Bota
Një aksident i rëndë ka shkaktuar 5 viktima dhe 27 persona të plagosur në Itali. Ngjarja ka ndodhur në zonën Colli sul Velino, në kufirin mes rajoneve Lazio dhe Umbria.
Sipas mediave italiane në aksident janë përfshirë një autobus, një autokamp dhe tre automjete të tjera.
Sipas shërbimit të urgjencës, tre persona janë transportuar me helikopter drejt spitaleve në gjendje të rëndë, ndërsa 24 të plagosur të tjerë, me gjendje më pak kritike janë dërguar në spitale të ndryshme të zonës.
Në vendngjarje kanë mbërritur ekipet mjekësore të urgjencës dhe forcat e policisë, të cilat kanë kryer operacionet e shpëtimit.
Ndërkohë autoritetet po punojnë për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.