Zhegrova: Edi Rama më ndihmoi me pasaportën shqiptare – mund t’i dhuroj fanellën e parë të Juventusit

Futbollisti i Kombëtares së Kosovës, Edon Zhegrova, i cili së fundmi është transferuar te Juventus, ka mbajtur sot konferencën e parë për media, ku ka falënderuar kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama, për ndihmën në pajisjen e pasaportës shqiptare. Zhegrova theksoi se përmes këtij gjesti, ai ndjen se përfaqëson gjithë shqiptarët në një prej klubeve më…

Sport

11/09/2025 15:05

Futbollisti i Kombëtares së Kosovës, Edon Zhegrova, i cili së fundmi është transferuar te Juventus, ka mbajtur sot konferencën e parë për media, ku ka falënderuar kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama, për ndihmën në pajisjen e pasaportës shqiptare.

Zhegrova theksoi se përmes këtij gjesti, ai ndjen se përfaqëson gjithë shqiptarët në një prej klubeve më të mëdha të Italisë dhe Evropës, raporton lajmi.net

“Edi Rama më ka ndihmuar duke më dhënë pasaportën shqiptare. Unë në Juventus i përfaqësoj të gjithë shqiptarët. Atij ka mundësi t’ia dhuroj fanellën e parë”, u shpreh Zhegrova./Lami.net/

Artikuj të ngjashëm

September 11, 2025

Zhegrova zbulon se a do të luajë në derbi kundër Interit

September 11, 2025

Agim Ademi pjesë e ndeshjes reviale të UEFA-s në Tiranë: Futbolli...

September 11, 2025

Presidenti i FFK-së takohet në Tiranë me dy legjendat e futbollit...

September 10, 2025

“I pandalshëm” – Futbollistët e Juventusit nuk mund ta ndalin Zhegrovën...

September 10, 2025

Serbia rrezikon të humbasë tifozët në ndeshjen me Shqipërinë, pritet dënimi...

September 10, 2025

Deschamps kritikohet për “mungesë respekti” ndaj Hugo Ekitike gjatë ndeshjes së...

Lajme të fundit

Drejtori i Emergjencave: Pema e rrëzuar ishte rrezik për kalimtarët

A po bën presidentja Osmani kalkulime për një mandat të dytë?

Sulmi terrorist i 11 shtatorit, NATO lëshon flamujt në gjysmështizë

Mediat gjermane: Therja e mësueses nga 17 vjeçari...