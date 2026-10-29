Asnjë ndeshje si titullar, por Zhegrova më shumë raste të krijuara se çdo lojtar i Juventusit

Kritikat ndaj trajnerit të Juventusit, Luciano Spalletti, për aktivizimin e kufizuar të Edon Zhegrovës po shtohen, pasi reprezentuesi kosovar po dëshmon se mund të bëjë diferencën sa herë që i jepet mundësia në fushë. Në ndeshjen ndaj Genoas, Zhegrova krijoi katër raste për gol dhe kompletoi tri driblime, duke qenë lojtari më i mirë i…

Sport

29/10/2026 23:15

Kritikat ndaj trajnerit Juventusit, Luciano Spalletti, për aktivizimin e kufizuar Edon Zhegrovës po shtohen, pasi reprezentuesi kosovar po dëshmon se mund bëjë diferencën sa herë i jepet mundësia fushë.

ndeshjen ndaj Genoas, Zhegrova krijoi katër raste për gol dhe kompletoi tri driblime, duke qenë lojtari i mirë i dyja skuadrave këto dy statistika, transmeton lajmi.net.

Pavarësisht minutave pakta, anësori kosovar ka krijuar gjithsej 13 raste për gol Serie A, shumë se çdo lojtar tjetër i Juventusit këtë sezon. Këtë e ka arritur pa qenë titullar asnjë ndeshje dhe duke luajtur vetëm 186 minuta.

Këto shifra kanë nxitur diskutime mes tifozëve dhe analistëve, cilët po pyesin se pse një futbollist me aftësi tilla individuale nuk po merr shumë hapësirë formacionin e parë Juventusit.

Zhegrova njihet për teknikën, driblimet dhe aftësinë për krijuar epërsi situata një kundër një. Cilësi këto mund t’i japin Juventusit shumë alternativa fazën ofensive, veçanërisht ndeshjet kur skuadra has vështirësi për depërtuar mbrojtjen kundërshtare.

Nga ana tjetër, Spalletti duket se kërkon nga futbollisti kosovar shumë kontribut aspektin taktik dhe fazën mbrojtëse, përpara se t’i besojë një rol rregullt formacionin titullar.

Megjithatë, paraqitjet e Zhegrovës sa herë aktivizohet po e bëjnë gjithnjë e vështirë anashkalohen kontributet e tij. Statistikat tregojnë se, edhe me pak minuta dispozicion, ai është ndër lojtarët kreativë skuadrës italiane.

Tashmë, mbetet shihet nëse këto paraqitje do ta bindin Spallettin t’i japë shumë përgjegjësi reprezentuesit kosovar, i cili po kërkon dëshmojë se meriton një vend formacionin e parë Juventusit./lajmi.net/

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