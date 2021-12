Zëvendësministri i Drejtësisë: Të enjten do t’i vizitoj të burgosurit e rastit “Kumanova”

Sallahu tha se pas një komunikimi me Ministrinë e Drejtësisë në Maqedoninë e Veriut, Ministria e Jashtme në Kosovë ka arritur të sigurojë leje për t’i vizituar të burgosurit e rastit “Kumanova”.

Zv. ministri i drejtësisë tha se kjo vizitë do të realizohet të enjten.

“Si ministri, duke marrë parasysh ligjin për shtetësi, theksohet qartë se shtetasi ka lidhje të ngushtë me shtetin… mbi bazën e kësaj krijohen obligime. Ne si ministri, në bashkëpunim me ministrinë e Drejtësisë atje, unë të enjten do t’i vizitoj të burgosurit. E kemi një konfirmim nga zv. ministri i Drejtësisë na ka dhënë leje. Do t’i vizitojmë ata, t’i shohim kushtet, pastaj do të marrim masa duke dërguar letra në drejtim të qeverisë atje që të krijohen kushte më të mira sepse për neve janë çlirimtarë”, është shprehur Sallahu në T7.

“Unë pajtohem plotësisht që ky rast duhet të zbardhet, duke filluar me pyetjen si kanë shkuar ata djem atje. Pra, pse ka ndodhur ky rast? Kush e ka organizuar?”, shtoi Sallahu.