Zbulohet partneri misterioz i Baby Gee

Fotografitë buzë detit, barku i rrumbullakosur dhe dedikimi për djalin që po vjen në jetë! Kështu Baby G zbuloi se së shpejti do të bëhet nënë për herë të parë. Por, bashkë me urimet, erdhi edhe pyetja që ajo la pa përgjigje direkt: kush është partneri i saj? Më pas, ish-banorja e Big Brother VIP…

ShowBiz

15/10/2026 19:15

Fotografitë buzë detit, barku i rrumbullakosur dhe dedikimi për djalin që po vjen në jetë! Kështu Baby G zbuloi se së shpejti do të bëhet nënë për herë të parë.

Por, bashkë me urimet, erdhi edhe pyetja që ajo la pa përgjigje direkt: kush është partneri i saj?

Më pas, ish-banorja e Big Brother VIP Albania publikoi një video romantike, ku shfaqet pranë mashkullit që i prek barkun. Gjithçka në errësirë, pa zbuluar fytyrën e tij!

E megjithatë, Prive By LS ka arritur të mësojë më shumë mbi identitetin e personit misterioz!

Ai është Desard Taku, fotograf dhe videograf, i njohur veçanërisht për bashkëpunimin me reperin Noizy, me të cilin Baby G ka një miqësi të gjatë që nga fillimet e karrierës.

E sipas informacioneve të Prive By LS, lidhja e tyre nuk është aspak e re! Desardi ka qenë pranë Baby G edhe përpara hyrjes së saj në Big Brother VIP, por edhe pas përfundimit të eksperiencës televizive.

Pra, ndërsa për publikun jeta sentimentale e këngëtares mbeti një mister, historia e tyre e dashurisë kishte nisur shumë përpara lajmit të shtatzënisë!

Dhe duket se ai që zakonisht qëndron pas kamerës, këtë herë është bërë personazhi kryesor i historisë së saj! Ju shkoftë mbarë .

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