Mot i vranët me intervale me diell të enjten, temperaturat deri në 19 gradë

Moti gjatë ditës së nesërme, e enjte parashikohet të jetë kryesisht i vranët, me intervale kohore me diell. Sipas parashikimit meteorologjik, temperaturat minimale do të lëvizin nga 2 deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 15 deri në 19 gradë Celsius, transmeton lajmi.net. Era do të fryjë nga drejtimi i…

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11/11/2026 23:53

Moti gjatë ditës së nesërme, e enjte parashikohet të jetë kryesisht i vranët, me intervale kohore me diell.

Sipas parashikimit meteorologjik, temperaturat minimale do të lëvizin nga 2 deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 15 deri në 19 gradë Celsius, transmeton lajmi.net.

Era do të fryjë nga drejtimi i jugperëndimit, me shpejtësi prej 1 deri në 3 metra në sekondë.

Kështu, dita e nesërme pritet të karakterizohet nga mot relativisht i butë për këtë periudhë të nëntorit, pavarësisht vranësirave./lajmi.net/

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