“Veç shkoni kqyrni te dera, çukla gjithkah” – Debat i ashpër mes Nichit dhe Anjezës për papastërtinë në shtëpi
Kapiteni i javës në Big Brother VIP Kosova 5, Nichi, është shprehur i revoltuar me papastërtinë në shtëpi. Ai ka kritikuar banorët për mungesën e kujdesit ndaj higjienës, duke u ankuar veçanërisht për gjendjen pranë derës së shtëpisë. “Veç shkoni kqyrni te dera, çukla gjithkah… çfarë njerëz”, u shpreh Nichi. Më pas, ai iu drejtua…
ShowBiz
Kapiteni i javës në Big Brother VIP Kosova 5, Nichi, është shprehur i revoltuar me papastërtinë në shtëpi.
Ai ka kritikuar banorët për mungesën e kujdesit ndaj higjienës, duke u ankuar veçanërisht për gjendjen pranë derës së shtëpisë.
“Veç shkoni kqyrni te dera, çukla gjithkah… çfarë njerëz”, u shpreh Nichi.
Më pas, ai iu drejtua drejtpërdrejt Anjezës, duke i kërkuar që të shihte gjendjen para derës.
“Shko kqyre para derës qysh është, marre me t’ardh me kqyr”, i tha ai Anjezës.
Ndërkohë, Anjeza nuk i kushtoi vëmendje ankesës së tij, duke e injoruar reagimin e kapitenit të javës dhe shkaktoi një debat mes tyre.
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