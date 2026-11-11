“Veç shkoni kqyrni te dera, çukla gjithkah” – Debat i ashpër mes Nichit dhe Anjezës për papastërtinë në shtëpi

Kapiteni i javës në Big Brother VIP Kosova 5, Nichi, është shprehur i revoltuar me papastërtinë në shtëpi. Ai ka kritikuar banorët për mungesën e kujdesit ndaj higjienës, duke u ankuar veçanërisht për gjendjen pranë derës së shtëpisë. “Veç shkoni kqyrni te dera, çukla gjithkah… çfarë njerëz”, u shpreh Nichi. Më pas, ai iu drejtua…

ShowBiz

11/11/2026 23:48

Kapiteni i javës në Big Brother VIP Kosova 5, Nichi, është shprehur i revoltuar me papastërtinë në shtëpi.

Ai ka kritikuar banorët për mungesën e kujdesit ndaj higjienës, duke u ankuar veçanërisht për gjendjen pranë derës së shtëpisë.

“Veç shkoni kqyrni te dera, çukla gjithkah… çfarë njerëz”, u shpreh Nichi.

Më pas, ai iu drejtua drejtpërdrejt Anjezës, duke i kërkuar që të shihte gjendjen para derës.

“Shko kqyre para derës qysh është, marre me t’ardh me kqyr”, i tha ai Anjezës.

Ndërkohë, Anjeza nuk i kushtoi vëmendje ankesës së tij, duke e injoruar reagimin e kapitenit të javës dhe shkaktoi një debat mes tyre.

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