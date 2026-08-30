Zbulohet lapidari përkujtimor në vendin ku u vra Heroi i Policisë, Triumf Riza

Në 19-vjetorin e rënies në krye të detyrës të Heroit të Policisë së Kosovës, Triumf Riza, është zbuluar lapidari përkujtimor në vendin ku ai humbi jetën. Ceremonia përkujtimore u mbajt në lagjen “Dardania” në Prishtinë, në nderim të jetës, veprës dhe sakrificës së Rizës. Në këtë ceremoni kanë marrë pjesë kryeministri në detyrë i Kosovës,…

Lajme

30/08/2026 11:13

Në 19-vjetorin e rënies në krye të detyrës të Heroit të Policisë së Kosovës, Triumf Riza, është zbuluar lapidari përkujtimor në vendin ku ai humbi jetën.

Ceremonia përkujtimore u mbajt në lagjen “Dardania” në Prishtinë, në nderim të jetës, veprës dhe sakrificës së Rizës.

Në këtë ceremoni kanë marrë pjesë kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ministri në detyrë i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, familjarë të Heroit Triumf Riza, si dhe kolegë, miq e bashkëpunëtorë të tij.

Lapidari është zbuluar pikërisht në vendin ku Triumf Riza ra në krye të detyrës, duke shërbyer si përkujtim i përhershëm për figurën dhe sakrificën e tij në shërbim të vendit.

Artikuj të ngjashëm

August 30, 2026

PDK nderon të zhdukurit: E vërteta dhe drejtësia janë detyrim i përhershëm

August 30, 2026

Zjarret në Shqipëri, Ministria e Mbrojtjes: 4 vatra mbeten aktive, situata...

August 30, 2026

Ramadani: LVV po e bllokon Kuvendin dhe institucionet e Kosovës

August 30, 2026

Tahiri akuzon Kurtin për bllokim të institucioneve: Po e cenon rendin...

August 29, 2026

Kosovari humb jetën në aksident tragjik në Finlandë, dyshohet se shoferi...

August 29, 2026

Trump e “shkund” tregun e naftës, arrin marrëveshje historike me Venezuelën...

Lajme të fundit

PDK nderon të zhdukurit: E vërteta dhe drejtësia janë detyrim i përhershëm

Zjarret në Shqipëri, Ministria e Mbrojtjes: 4 vatra...

Ramadani: LVV po e bllokon Kuvendin dhe institucionet e Kosovës

Tahiri akuzon Kurtin për bllokim të institucioneve: Po...