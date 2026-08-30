Zbulohet lapidari përkujtimor në vendin ku u vra Heroi i Policisë, Triumf Riza
Në 19-vjetorin e rënies në krye të detyrës të Heroit të Policisë së Kosovës, Triumf Riza, është zbuluar lapidari përkujtimor në vendin ku ai humbi jetën. Ceremonia përkujtimore u mbajt në lagjen “Dardania” në Prishtinë, në nderim të jetës, veprës dhe sakrificës së Rizës. Në këtë ceremoni kanë marrë pjesë kryeministri në detyrë i Kosovës,…
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Në 19-vjetorin e rënies në krye të detyrës të Heroit të Policisë së Kosovës, Triumf Riza, është zbuluar lapidari përkujtimor në vendin ku ai humbi jetën.
Ceremonia përkujtimore u mbajt në lagjen “Dardania” në Prishtinë, në nderim të jetës, veprës dhe sakrificës së Rizës.
Në këtë ceremoni kanë marrë pjesë kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ministri në detyrë i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, familjarë të Heroit Triumf Riza, si dhe kolegë, miq e bashkëpunëtorë të tij.
Lapidari është zbuluar pikërisht në vendin ku Triumf Riza ra në krye të detyrës, duke shërbyer si përkujtim i përhershëm për figurën dhe sakrificën e tij në shërbim të vendit.