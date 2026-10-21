Zbulohen shtatë krerë gjedhe të kontrabanduara në Muqivërcë, Policia nis hetimet
Njësit i TASK-Forcës në bashkëpunim me SPKM-në kanë vërejtur përmes incizimit me dron se në shtëpinë të dyshuarit mashkull kosovar, janë futur disa kafshë kontrabandë. “Fsh. Muqivërc 20.10.2026-11:10. Njësit i TASK-Forcës në bashkëpunim me SPKM-në kanë vërejtur përmes incizimit me dron se në shtëpinë të dyshuarit mashkull kosovar, janë futur disa kafshë kontrabandë. Gjatë kontrollit…
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Njësit i TASK-Forcës në bashkëpunim me SPKM-në kanë vërejtur përmes incizimit me dron se në shtëpinë të dyshuarit mashkull kosovar, janë futur disa kafshë kontrabandë.
“Fsh. Muqivërc 20.10.2026-11:10. Njësit i TASK-Forcës në bashkëpunim me SPKM-në kanë vërejtur përmes incizimit me dron se në shtëpinë të dyshuarit mashkull kosovar, janë futur disa kafshë kontrabandë. Gjatë kontrollit në stallë i janë gjetur shtatë krerë gjedhe në mungesë të dokumenteve. Janë njoftuar, prokurori dhe inspektori i AVU-it. Mbetet të verifikohen mosha e krerëve në karantinë. Rasti në procedurë hetimore”, thuhet në raportin e policisë.
Gjatë zbatimit të planit operativ “Gatishmëria vepruese 2026”, njësiti i Taskt Forcës të DRK-Jugu dhe Doganës së Kosovës në bashkpunim me stacionin policor për menaxhim kufitar-Muqivercë, pas sigurimit të informatave operative, njësitet e policisë kufitare kanë ndërmarrë një aksion të shpejtë dhe të koordinuar në fshatrat e brezit kufitar Desivojcë -Sedllar, Komuna e Kamenicës, ku kanë arritur të lokalizojnë dhe ndalojnë një rast të kontrabandimit të mallrave/kafshëve.
Pas vëzhgimit intensiv dhe ndërhyrjes në momentin e duhur, është ndaluar kamioni i tipit Mercedes duke levizur nga Serbia- fshati Pribovc, përmes rrugëve malore në drejtim të fshatit Sedllar, ku shoferi i kamionit të lartëcekur tashme i identifikuar kishte ikur duke e lënë mjetin në vendngjarje.
Pas punëve operative dhe hetimeve intenzive i njëjti kamion ishte parë duke i shkarkuar disa gjedhe në një shtallë skaj rrugës në fshatin Muqivercë/Komuna e Kamenicës, ku me urdhër të Prokurorit është zhvilluar kontrollë në një shtallë, ku ka rezultuar në gjetjen e shtatë (7) krerë gjedhe të cilat pas verifikimit nga AUV-i janë sekuestruar dhe dërguar për verifimim të mëtutjeshëm.
Të gjitha veprimet operative dhe procedurale janë zhvilluar në koordinim të plotë me prokurorin kompetent, ndërsa rasti është duke u trajtuar dhe hetuar intensivisht nga njësitet përkatëse të policisë kufitare – NJHR-jugu.
Policia e Kosovës mbetet e vendosur në luftimin kundër kontrabandës, krimit ndërkufitar dhe çdo aktiviteti ilegal që cenon sigurinë dhe rendin juridik të vendit.