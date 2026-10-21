Anulohet konkursi për dy mjek specialistë të Reumatologjisë në QKUK, evidentohen pasaktësi gjatë shpalljes

Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se kanë anuluar konkursin për dy mjek të Reumatologjisë në QKUK. Ky vendim është anuluar për shkak të gjetjes së disa pasaktësive gjatë shpalljes së konkursit, shkruan lajmi.net. “Me qëllim të korrigjimit të pasaktësisë së konstatuar dhe sigurimit të zhvillimit të rregullt të procedurës së rekrutimit, është vlerësuar e nevojshme…

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21/10/2026 11:13

Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se kanë anuluar konkursin për dy mjek të Reumatologjisë në QKUK.

Ky vendim është anuluar për shkak të gjetjes së disa pasaktësive gjatë shpalljes së konkursit, shkruan lajmi.net.

“Me qëllim të korrigjimit të pasaktësisë së konstatuar dhe sigurimit të zhvillimit të rregullt të procedurës së rekrutimit, është vlerësuar e nevojshme anulimi i pjesshëm i konkursit publik nr.prot 8819 të datës 09.10.2026, vetëm për pozitën nr.3 – Mjek Specialist i Reumatologjisë – dy pozita”, thuhet në vendim.

Në këtë vendim thuhet se anulimi i pjesshëm kufizohet ekskluzivisht në pozitën e lartcekur, ndërsa të gjitha pozitat dhe pjesët tjera të konkursit mbeten të pandryshuara dhe vazhdojnë sipas procedurave të përcaktuara. /Lajmi.net/

Vendimi i plotë:

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