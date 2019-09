Zbulohen detaje nga takimi i aktorit Tolgahan Sayisman me ministrin Gashi

Aktori i njohur turk, Tolgahan Sayisman dhe bashkëshortja e tij, Almeda Abazi sot kanë arritur në Kosovë, shkruan lajmi.net.

Tolga dhe ekipi i tij nga Turqia janë pritur në takim nga ministri në detyrë i Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Kujtim Gashi.

Në këtë takim, ata kanë biseduar për mundësinë e bashkëpunimit rreth projekteve kulturore, me theks të veçantë në fushën e kinematografisë.

Në postimin e tij në rrjetin social Facebook, Gashi tha se pas nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit mes Kosovës dhe Turqisë, është koha që të jetësohen këto projekte.

KY ËSHTË STATUSI I PLOTË I GASHIT, PA NDËRHYRJE:

“Sot prita në takim aktorin me famë botërore Tolgahan Sayisman, me të cilin bisedova për mundësinë e realizimit të disa projekteve kulturore, me theks të veçantë në fushën e kinematografisë.

Siç dihet, para pak kohësh kemi nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi në fushën e kulturës me Republikën e Turqisë dhe tani është mundësia që ta jetësojmë me projekte konkrete duke përfshirë edhe aktorin Tolgahan. Përvoja dhe emri i njohur, por edhe dashuria e tij për vendin tonë është mundësi e re për ne. KG”.

Për ndryshe, Tolgahan dhe Almeda do ta vizitojnë edhe qytetin e Prizrenit. /Lajmi.net/